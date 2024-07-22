Ребенку с аутизмом после долгого ожидания отказали в спецпомощи из-за того, что он вырос

В больнице подчеркивают, что раннее вмешательство действительно должно проводиться до того, как ребенку исполнится четыре года. Это показывает как практика, так и обширные исследования по всему миру. Именно поэтому порядок был изменен, и теперь у детей до четырех лет одна очередь, а от четырех до семи лет - другая. Однако изменение порядка не распространяется на тех детей, которые уже стояли в очереди, как этот мальчик, в трехлетнем возрасте.