Видео "Где они были все это время?": рижанка неожиданно получила письма, которые ждала целый год

Она воспользовалась предоставленной банком возможностью получить карту по почте.

Она подождала указанное время, но письма от банка в почтовом ящике не обнаружила, тогда женщина решила еще раз обратиться в банк с просьбой выслать еще одну карту, но до адресата она тоже не дошла.

"Недавно я купила новый велосипед, зарегистрировала его в CSDD и стала ждать от них письма. Я регулярно проверяла почтовый ящик и за один день увидела пять писем. Одно было из CSDD. Три из них были письмами, отправленными банком более года назад - в мае и июне 2023 года. Еще было письмо, адресованное мужу, датированное декабрем прошлого года. Где они были все это время?" - удивляется женщина.

Так, в руки женщины попали три недействительные кредитные карты, которые, судя по датам на конвертах, были переданы Latvijas Pasts более года назад. А письмо, предназначенное мужу, шло до адресата семь месяцев.