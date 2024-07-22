Видео "Где они были все это время?": рижанка неожиданно получила письма, которые ждала целый год

При встрече с Bez Tabu Лаура сразу заявляет, что не хочет драмы, но ей любопытна ситуация. Больше года назад женщина планировала поездку и ей понадобилась кредитная карта, сообщает программа Bez Tabu.
Она воспользовалась предоставленной банком возможностью получить карту по почте.
Она подождала указанное время, но письма от банка в почтовом ящике не обнаружила, тогда женщина решила еще раз обратиться в банк с просьбой выслать еще одну карту, но до адресата она тоже не дошла.
"Недавно я купила новый велосипед, зарегистрировала его в CSDD и стала ждать от них письма. Я регулярно проверяла почтовый ящик и за один день увидела пять писем. Одно было из CSDD. Три из них были письмами, отправленными банком более года назад - в мае и июне 2023 года. Еще было письмо, адресованное мужу, датированное декабрем прошлого года. Где они были все это время?" - удивляется женщина.
Так, в руки женщины попали три недействительные кредитные карты, которые, судя по датам на конвертах, были переданы Latvijas Pasts более года назад. А письмо, предназначенное мужу, шло до адресата семь месяцев.
В Latvijas Pasts утверждают, что на работу почтальоне претензий пока не поступало. Банки отправляют свои карты как неотслеживаемые письма. На двух картах адрес перепутан и вместо Риги указана Елгава, однако дома с таким адресом там нет.
Однако Лаура отмечает, что вместе с потерянными письмами она получила только что отправленное письмо от Дирекции безопасности дорожного движения.
Банк указывает, что вся информация об адресате автоматически копируется из информации, предоставленной пользователем в интернет-банке. Банк не собирает информацию об утерянных во время доставки картах.
"Клиенты чаще всего предпочитают получать карты в свой почтовый ящик. Это быстрее, поэтому это не заказная почта. Если бы это было заказное письмо, клиенту пришлось бы пойти на почту. Пока карта не активирована, она не имеет никакой ценности, искатель может использовать ее, например, чтобы соскоблить лед с лобового стекла зимой", - отметили в банке.
Сколько стоит одна утерянная карта, банк не раскрывает.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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