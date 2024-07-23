Фото и видео В RAKUS на вертолете в критическом состоянии доставили молодую пациентку с пневмонией

Пациентке еще во время транcпортировки были обеспечены искусственная вентиляция легких и непрерывное введение нескольких медикаментов.

Вертолет встретила команда Клиники неотложной медицины и приема пациентов Восточной больницы - врач Рэм Зыков, помощник врача Алина Войткун и санитар Нил Зилманис, которые провели в клинике все необходимые дополнительные обследования и стабилизацию состояния пациентки.

Пациентка продолжит лечение в отделении токсикологии и сепсиса RAKUS.

Глава отдела общественных отношений RAKUS Гундега Варпа указала, что перевозка тяжело больных пациентов из регионов и дальнейшее лечение - обычное дело в больнице. RAKUS - клиническая больница университетского уровня, которая оказывает высокоспециализированную стационарную и амбулаторную медицинскую помощь, обеспечивая многопрофильное лечение и уход третичного уровня в соответствии с современными технологиями и медицинскими знаниями.

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