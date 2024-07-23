Во вторник, 23 июля, в Рижскую восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) из региональной больницы при помощи вертолета Национальных вооруженных сил Служба неотложной медицинской помощи доставила молодую пациентку в критическом состоянии с двусторонней пневмонией и тяжелой дыхательной недостаточностью, сообщает агентство LETA.
Фото и видео ⟩ В RAKUS на вертолете в критическом состоянии доставили молодую пациентку с пневмонией
Пациентке еще во время транcпортировки были обеспечены искусственная вентиляция легких и непрерывное введение нескольких медикаментов.
Вертолет встретила команда Клиники неотложной медицины и приема пациентов Восточной больницы - врач Рэм Зыков, помощник врача Алина Войткун и санитар Нил Зилманис, которые провели в клинике все необходимые дополнительные обследования и стабилизацию состояния пациентки.
Пациентка продолжит лечение в отделении токсикологии и сепсиса RAKUS.
Глава отдела общественных отношений RAKUS Гундега Варпа указала, что перевозка тяжело больных пациентов из регионов и дальнейшее лечение - обычное дело в больнице. RAKUS - клиническая больница университетского уровня, которая оказывает высокоспециализированную стационарную и амбулаторную медицинскую помощь, обеспечивая многопрофильное лечение и уход третичного уровня в соответствии с современными технологиями и медицинскими знаниями.