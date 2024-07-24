Опрос: жители Латвии стали больше доверять правительству

В Латвии выросло доверие населения к правительству, свидетельствуют данные опроса о доверии, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), о результатах которого агентство LETA информировали в Государственной канцелярии.
В ходе исследования анализировался уровень доверия населения к правительству и государственным учреждениям в 30 странах-членах ОЭСР. Результаты исследования указывают на те сферы, где требуются улучшения, однако Латвия демонстрирует положительные тенденции по ряду аспектов, опережая, например, Германию и Францию.
В ходе опроса в октябре-ноябре 2023 года выяснялось, как на доверие к правительству и госучреждениям влияют социально-экономические аспекты, повседневное взаимодействие людей с органами государственного управления и проводимая ими политика.
Исследование показало, что влияние на уровень доверия населения к правительству своей страны оказывают геополитические, экономические, экологические и другие аспекты. Предыдущее подобное исследование проводилось в 2021 году, и по сравнению с его результатами общий уровень доверия в странах ОЭСР снизился в среднем на 2,4 процентных пункта. Лишь в нескольких странах этот показатель вырос, в том числе в Латвии, где доверие населения к правительству за два года повысилось на 4 процентных пункта.
По сравнению с данными 2021 года уверенность латвийцев в надежности решений правительства выросла на 6 процентных пунктов - это в два раза выше, чем в среднем по ОЭСР, и на 12 процентных пунктов выше, чем в Эстонии. Для измерения этого показателя в ходе опроса у респондентов интересовались их мнением о готовности правительства защитить граждан в чрезвычайных ситуациях, законном использовании персональных данных, ответственном регулировании и использовании искусственного интеллекта, качестве административных услуг.
Согласно данным опроса, 63% латвийцев в целом удовлетворены административными услугами, что соответствует среднему показателю ОЭСР, но больше, чем в таких странах, как Германия, Франция и Чехия. В то же время результаты опроса показывают, что Латвии необходимо улучшить доступность и качество услуг в таких сферах, как здравоохранение и образование.
Также в ходе опроса выяснялось, насколько госорганы открыты к обратной связи с населением и реагирует на нее. Согласно результатам опроса, жители Латвии чаще, чем, например, жители Норвегии, Чехии или Германии, отмечали, что публичные услуги улучшаются, когда поступают жалобы от населения.
В целом, несмотря на различие показателей доверия в разных странах, исследование выявило общие проблемы, на решении которых нужно сосредоточиться всем странам, чтобы оправдать ожидания населения и повысить уровень доверия. Например, рекомендуется активнее привлекать людей к принятию решений и на местном, и на национальном уровне. Также правительствам рекомендуется повышать готовность к возможным кризисам и способность решать сложные вопросы, соблюдая интересы различных групп общества и следуя глобальным тенденциям, лучше объяснять населению принятые решения и их влияние на общество.
Госучреждениям рекомендовано усилить меры по борьбе с коррупцией, чтобы способствовать формированию в обществе более позитивного мнения о честности сотрудников и отсутствии у них корыстных побуждений. Также подчеркивается, что более эффективные и удобные для пользователей государственные услуги будут способствовать повышению доверия к органам госуправления.
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