Опрос: жители Латвии стали больше доверять правительству

Согласно данным опроса, 63% латвийцев в целом удовлетворены административными услугами, что соответствует среднему показателю ОЭСР, но больше, чем в таких странах, как Германия, Франция и Чехия. В то же время результаты опроса показывают, что Латвии необходимо улучшить доступность и качество услуг в таких сферах, как здравоохранение и образование.

Также в ходе опроса выяснялось, насколько госорганы открыты к обратной связи с населением и реагирует на нее. Согласно результатам опроса, жители Латвии чаще, чем, например, жители Норвегии, Чехии или Германии, отмечали, что публичные услуги улучшаются, когда поступают жалобы от населения.

В целом, несмотря на различие показателей доверия в разных странах, исследование выявило общие проблемы, на решении которых нужно сосредоточиться всем странам, чтобы оправдать ожидания населения и повысить уровень доверия. Например, рекомендуется активнее привлекать людей к принятию решений и на местном, и на национальном уровне. Также правительствам рекомендуется повышать готовность к возможным кризисам и способность решать сложные вопросы, соблюдая интересы различных групп общества и следуя глобальным тенденциям, лучше объяснять населению принятые решения и их влияние на общество.

Госучреждениям рекомендовано усилить меры по борьбе с коррупцией, чтобы способствовать формированию в обществе более позитивного мнения о честности сотрудников и отсутствии у них корыстных побуждений. Также подчеркивается, что более эффективные и удобные для пользователей государственные услуги будут способствовать повышению доверия к органам госуправления.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!