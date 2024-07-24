В Кенгарагсе мать и отчим арестованы за длительное насилие над 6-летним мальчиком

В Риге шестилетний мальчик пострадал от насилия со стороны матери и ее друга. Когда несколько дней назад к месту жительства ребенка прибыли сотрудники правоохранительных органов, двое взрослых были сразу же задержаны, сообщает программа Degpunktā.
Автомобили оперативных служб у многоквартирного дома по улице Прушу подтвердили подозрения в насилии со стороны жильцов дома.
В одной семье маленький мальчик долгое время страдал от агрессии матери и ее друга. По неофициальной информации, экстренные службы по адресу вызвала бабушка мальчика, которая беспокоилась о здоровье внука.
Известно, что у ребенка на теле и лице было несколько синяков. Мать и ее друг объяснили травмы мальчика падениями, однако визуальный осмотр показал другое.
"Я слышала, как сосед рассказывал, что вчера его тоже били, "скорая" приезжала. Шестилетний ребенок", - рассказала одна соседка.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
"Ну что сказать, время от времени они заставляют ребенка выносить мусор. А потом он стоит у контейнера и не знает, куда себя деть. Он с пятого этажа, стоит в растерянности. Конечно, какие-то крики оттуда доносятся", - рассказывает другая соседка.
На данный момент правоохранители не уточняют, были ли травмы ребенка настолько серьезными, что его пришлось лечить в больнице. Мальчик, по крайней мере пока, к матери не вернется.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174 Уголовного закона, а именно за жестокость и насилие в отношении несовершеннолетних. Задержаны мать ребенка и партнер матери.
Сегодня, 24 июля, одному из задержанных была назначена мера пресечения - заключение под стражу. Кому из двух, правоохранители не раскрывают.
В муниципальную полицию за последний год вызовов в конкретную квартиру не поступало, что свидетельствует о том, что о насилии над ребенком правоохранителям также никто не сообщил.
Программа приглашает не оставаться равнодушными и не бояться сообщать о бытовой агрессии. Участие окружающих может спасти не только жизнь и здоровье, но и эмоциональное состояние маленького человека.
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