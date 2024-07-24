В Кенгарагсе мать и отчим арестованы за длительное насилие над 6-летним мальчиком

Автомобили оперативных служб у многоквартирного дома по улице Прушу подтвердили подозрения в насилии со стороны жильцов дома.

В одной семье маленький мальчик долгое время страдал от агрессии матери и ее друга. По неофициальной информации, экстренные службы по адресу вызвала бабушка мальчика, которая беспокоилась о здоровье внука.

Известно, что у ребенка на теле и лице было несколько синяков. Мать и ее друг объяснили травмы мальчика падениями, однако визуальный осмотр показал другое.

"Я слышала, как сосед рассказывал, что вчера его тоже били, "скорая" приезжала. Шестилетний ребенок", - рассказала одна соседка.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

"Ну что сказать, время от времени они заставляют ребенка выносить мусор. А потом он стоит у контейнера и не знает, куда себя деть. Он с пятого этажа, стоит в растерянности. Конечно, какие-то крики оттуда доносятся", - рассказывает другая соседка.