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Ученик автошколы разбил арендованный через Bolt автомобиль: хотел потренироваться в вождении

Перевод: Елизавета Лынник
Для того, чтобы взять в аренду автомобиль Bolt Drive требуется приложение и водительское удостоверение для разблокировки дверей автомобиля. В приложении содержится вся информация, необходимая для использования автомобиля.

В понедельник, 2 июня, во второй половине дня в Харьюском уездном суде, в Эстонии, прошло заседание по делу, в котором сторонами выступали фирма Bolt, занимающаяся арендой автомобилей, и ученик автошколы Кирилл. "За рулем был я, и аварию тоже устроил я", - подтвердил Кирилл, признав, что именно он врезался на арендованном автомобиле в столб сообщает Limon.ee.

Хотя в суд в понедельник были вызваны Тамара и Кристина Кяйс, материальный ущерб Bolt был причинен не ими, а третьим лицом - ведь в момент аварии за рулем находился друг внука Тамары, Кирилл.

В Харьюском уездном суде рассматривается гражданский иск Bolt Services EE OÜ к Тамаре и Кристине Кяйс
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