Силиня пояснила, где будут искать финансирование на реконструкцию Латвийского онкологического центра

После встречи Союза зеленых и крестьян (СЗК) с представителями ЛОЦ заместитель председателя парламентской фракции СЗК Аугустс Бригманис, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что университетские больницы являются стратегическими объектами и финансирование для выполнения начатых строительных работ необходимо найти.

Председатель парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш (СЗК) сообщил, что комиссия к вопросу о реализации проектов развития университетских больниц вернется осенью, когда в парламенте пройдут дискуссии по проекту госбюджета на 2026 год.

Комиссия хочет ясности о необходимом финансировании, чтобы призвать правительство найти его в бюджете, добавил Берзиньш.

Как сообщалось, в конце мая об отставке объявил прежний председатель правления RAKUS Нормунд Станевич, который руководил больницей с 27 апреля 2023 года. Он принял такое решение, так как не нашел оснований для конструктивного сотрудничества с советом, а также из-за разных взглядов на будущее здравоохранения.

Лабсвирс тогда утверждал, что эта договоренность обоюдная.

Председатель медицинского совета RAKUS, главный специалист и профессор внутренней медицины Айвар Лейниекс в тот момент заявил агентству LETA, что в последнее время давление на правление и председателя правления больницы было сильным и непонятным.

Лейниекс также отметил, что не хочет "вдаваться в теории заговора", однако ему кажется подозрительным "добровольное соглашение" об уходе Станевича из больницы.