"Прогрессивные" не поддержат "какого угодно кандидата" на пост министра

Входящая в состав правительственной коалиции партия "Прогрессивные" заявила, что "какого угодно кандидата" на пост министра умного управления и регионального развития не поддержит.
Как пояснил агентству LETA руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев, он узнал об отставке Берзини из средств массовой информации, а потому не располагает более подробной информацией о причинах, так как еще вчера ничто не свидетельствовало о таком решении.
"Что касается потенциальных кандидатов, могу сказать, что "Прогрессивные" не поддержат какого угодно кандидата", - подчеркнул Шуваев.
При этом он отметил, что "Прогрессивные" высоко ценят природоохранную политику Берзини и любой потенциальный кандидат должен будет подтвердить строгие принципы именно в этой отрасли.
Как сообщалось, министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") подала в отставку - об этом в среду, 11 июня, сообщила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
Берзиня уведомила об этом Силиню в среду, и премьер-министр приняла ее отставку.
Силиня сообщила о решении Берзини в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.
По словам премьер-министра, Берзиня первой предприняла активные действия после проблем на выборах и отстранила главу Государственного агентства цифрового развития (VDAA). По словам Силини, Берзиня сразу же начала выяснять, как в ходе избирательного процесса возникли технические неполадки.
Самое главное для Силини сейчас - чтобы к следующим выборам, то есть к выборам в Сейм 2026 года, все было в полном порядке и подобная ситуация больше не повторилась.
Премьер-министр подчеркнула, что Берзиня - опытный политик и пошла на такой шаг, учитывая, что она отвечает за техническую сторону выборов, в том числе и за VDAA. Также Силиня призвала дождаться официального комментария самой Берзини.
Силиня еще раз выразила благодарность всем, кто принимал участие в выборах, а также неоднократно указала на то, что действия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) во время выборов были неадекватными, поэтому она также приветствует заявление об отставке главы ЦИК Кристине Саулите. Силиня надеется, что и другие причастные лица оценят свою ответственность.
После ухода с должности министра у Берзини будет возможность стать депутатом Сейма, так как она была избрана на выборах в 14-й Сейм. Если Берзиня примет такое решение, Гиртс Валдис Кристовскис ("Новое Единство") потеряет свой депутатский мандат.
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