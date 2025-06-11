"Прогрессивные" не поддержат "какого угодно кандидата" на пост министра

Самое главное для Силини сейчас - чтобы к следующим выборам, то есть к выборам в Сейм 2026 года, все было в полном порядке и подобная ситуация больше не повторилась.

Премьер-министр подчеркнула, что Берзиня - опытный политик и пошла на такой шаг, учитывая, что она отвечает за техническую сторону выборов, в том числе и за VDAA. Также Силиня призвала дождаться официального комментария самой Берзини.

Силиня еще раз выразила благодарность всем, кто принимал участие в выборах, а также неоднократно указала на то, что действия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) во время выборов были неадекватными, поэтому она также приветствует заявление об отставке главы ЦИК Кристине Саулите. Силиня надеется, что и другие причастные лица оценят свою ответственность.

После ухода с должности министра у Берзини будет возможность стать депутатом Сейма, так как она была избрана на выборах в 14-й Сейм. Если Берзиня примет такое решение, Гиртс Валдис Кристовскис ("Новое Единство") потеряет свой депутатский мандат.