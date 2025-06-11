В коалиции поддержали отставку главы ЦИК Саулите

Союз зеленых и крестьян (СЗК) на рассмотрение Сейма в четверг выдвинет проект решения об отставке Саулите с должности.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц сказал агентству LETA, что депутаты "Нового Единства" поддержат проект решения. По его мнению, очевидно, что Саулите следует оставить должность и взять на себя ответственность за произошедшее - в частности, за ход избирательного процесса и коммуникацию как перед выборами, так и в ночь выборов.

Руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев также заявил агентству LETA, что депутаты парламентской фракции "Прогрессивных" поддержат отзыв Саулите с должности.

Представители оппозиционной фракции "Латвии на первом месте" сказали, что поддержат отзыв Саулите, а Национальное объединение и "Объединенный список" еще будут решать об этом на заседаниях фракций.

Как сообщалось, после заседания комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений председатель ЦИК Кристине Саулите, которая в начале этого же заседания объявила о своей отставке, заявила журналистам, что все еще раздумывает, стоит ли ей уходить с поста.

"Буквально ничего на бумаге я еще не оформила", - заявила она, отметив, что все еще размышляет над этим вопросом.

Она добавила, что позднее сообщит, примет ли окончательное решение об уходе. При этом она подчеркнула, что в данный момент происходят политические игры и никто не может аргументированно объяснить, почему ей следует покинуть должность.