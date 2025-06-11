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"Латвия на первом месте" официально оспорила итоги выборов в Риге

Айнар Шлесерс отдает свой голос на местных выборах в Риге

Партия "Латвия на первом месте" обратилась в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), Генеральную прокуратуру и Службу государственной безопасности (СГБ), оспорив результаты выборов самоуправления в Риге и требуя их отменить, сообщили агентству LETA в партии.

"Латвия на первом месте" ставит под сомнение, что участковые избирательные комиссии правильно подсчитали голоса.

А в письме в Генпрокуратуру и СГБ партия высказывает подозрения в том, что должностные лица ЦИК и Государственного агентства цифрового развития (VDAA) нарушили несколько статей Уголовного закона.

Как сообщалось, при подсчете голосов на муниципальных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье возникли технические проблемы, однако все голоса до воскресенья были подсчитаны и результаты выборов подтверждены.

Курирующая работу VDAA министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня в связи с проблемами на выборах отстранила от должности директора VDAA Йоренса Лиопу. Сама Берзиня, в свою очередь, заявила об отставке. Премьер-министр приняла отставку министра.

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