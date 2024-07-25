За день до вылета в Латвию в Норвегии пропал Эдгар Мертенс

Семья в Facebook сообщает, что 21 июля Эдгар должен был вылететь обратно домой, но не прилетел.

"Просьба, если вы знаете кого-то, кто живет в Норвегии (Йессхейм, Санн или Осло) и есть возможность спросить в больнице/полиции или просто у жителей, не видели ли его, пожалуйста, передайте сообщение семье!" - пишет семья.

Сестра Эдгара Дина Саре рассказала порталу Apollo.lv, что последний раз общалась с ним 20 июля около 19:08.

Дина отметила, что латвийские и норвежские полицейские осведомлены и ведется розыск.

"По последней информации, сообщалось, что он якобы находился в Йессхейме", - пишет сестра.

Дина также поделилась последней фотографией, которую Эдгар отправил ей.

Фото: No privātā arhīva

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