Новый директор Госканцелярии Кронбергс назвал самое слабое звено в работе чиновников

"Мы были очень рады удаленной работе, мы гордились тем, что во время пандемии смогли обеспечить функции государства и самоуправлений, а сейчас мы не можем из этого выйти и считаем огромным преимуществом", - сказал Кронбергс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

По его мнению, такая работа теряет качество, особенно там, где это связано с дискуссиями и руководством.

Поэтому одной из первых задач Кронбергса будет пересмотр удаленной работы. В частности, необходимо будет договориться о том, кто из людей должен приезжать лично.

Кронбергсу не нравится влияние удаленной работы на качество.

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