В Верманском саду запретили проводить мероприятие в память о российском флоте

Рижская дума запретила запланированное на субботу мероприятие в Верманском саду в память о российском флоте, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
"Я считаю, что во время вторжения России в Украину и продолжающейся там войны организация в столице Латвии подобного мероприятия в честь Российской империи должна рассматриваться как провокация. Это было бы откровенным неуважением к защитникам Украины и противоречило бы позиции большинства цивилизованного общества", - сказал исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге.
"Поэтому, принимая во внимание рекомендацию Службы государственной безопасности, я решил запретить мероприятие", - пояснил он.
Мероприятие было запланировано на субботу с 12 до 14 часов на сцене в Верманском саду. Сообщалось, что в нем примут участие 20 человек.
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