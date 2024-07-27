Французские железные дороги подверглись диверсиям за считанные часы до начала Олимпиады. Найдены устройства для поджога

В свою очередь представитель Национального олимпийского и спортивного комитета Франции (CNOSF) Давид Лаппартьен заверил, что, насколько ему известно, ни один участник Игр от «актов саботажа» не пострадал.

Он уточнил, что два железнодорожных состава с олимпийцами уже прибыли в Париж, ещё один чуть задержался, а пассажиры четвертого должны были пересесть на другой поезд.

Анализ: кто мог это сделать?

Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности:

У Франции нет недостатка в недоброжелателях: многие глубоко недовольны политикой французского правительства в отношении Украины, Западной Африки или, ближе к дому, ношения паранджи.

За последнее десятилетие страна подверглась нескольким крупным нападениям — в Париже, Ницце и других городах, и все они связаны с организацией «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России и других странах мира).

Также были более мелкие, но не менее жестокие нападения со стороны джихадистов-одиночек.

Сегодняшнее нападение на сеть высокоскоростных железных дорог Франции классифицировано как диверсия, а не терроризм, поскольку никто не был убит. Поэтому ИГ и «Аль-Каида» (также запрещена в России) вряд ли займут первые строчки в списке подозреваемых.

Следователи в первую очередь сосредоточат внимание на активистах и известных экстремистах, а также на любых возможных связях с Кремлем.