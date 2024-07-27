Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), в 16:49 был получен вызов на пожар в общественном здании на улице Блауманя в Кокнесе. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что пламя быстро распространяется с первого на мансардный этаж.

Ведутся работы по тушению, к которым привлечены более 15 пожарных спасателей с пятью автоцистернами.

По информации местных жителей, в окрестностях образовалось сильное задымление.

В воскресенье, 28 июля, стало известно, что незадолго до 3:00 часов ночи пожарные ликвидировали пожар, вспыхнувший в придорожном кафе Panna Cafe Koknese в Кокнесе Айзкраукльского края.

Прибывшие на место пожарные установили, что в одноэтажном здании с мансардой происходит стремительное распространение пламени. Еще до этого из здания эвакуировались 14 человек.

Тушение осложнялось тем, что крыша была утеплена щепой, которая является хорошо горящим материалом. Под воздействием жары жестяная крыша деформировалась, затруднив доступ к пламени.

Распространение огня удалось ограничить в 21:18, однако мансардный этаж здания к тому моменту уже выгорел на всей площади 600 квадратных метров.

Работы по тушению на месте происшествия пожарные завершили в 2:39, в них были задействованы более 20 пожарных-спасателей с шестью автоцистернами.

Кроме того, в субботу в 20:56 пожарные получили вызов на улицу Авоту в Риге, где в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома горели электропровода и стена на площади один квадратный метр. В пожаре пострадал человек, еще четыре человека были эвакуированы.

Работы по тушению завершились в 21:28.

Всего за минувшие сутки, с 6:30 субботы до 6:30 воскресенья, спасатели получили 61 вызов: 11 на тушение пожаров, 29 на спасательные работы, еще 21 вызов оказался ложным.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!