Видео Работников лесного хозяйства обвиняют в уничтожении Покайнского леса

Обычно тихий Покайнский лес сейчас шумен. Здесь встретились два мира. С одной стороны - любители леса, для которых это место сакральной силы или место прогулок. С другой стороны, компания, которая осуществляет здесь хозяйственную деятельность.

Защитники Покайнского леса считают это место древним курганом. Ему также присвоено особое название - Зиккурат.

Однако полноценное археологическое исследование не проводилось, поэтому никто не может с уверенностью сказать, что здесь находится. Тем временем Latvijas Valsts meži проложили здесь треккинговую трассу. Теперь дорожка проходит прямо через древний курган.

"Здесь было место, куда люди могли прийти и найти свою силу, свою защиту. Мое сердце обливается кровью, и я плачу, когда вижу, как эти тракторы едут и отнимают у них силы", - не скрывает огорчения Екатерина, посетительница Покайнайского леса.

Янис Зитанс, представитель Latvijas Valsts meži, сказал: "Мы стремимся сохранить это место для будущих поколений таким, какое оно есть, но нужно понимать, что время от времени необходимо заботиться и очищать его от жуков-короедов, ветра и классического лесного хозяйства в отношении древостоя, который постоянно растет".

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