Как пишет Baza, молния ударила в женщину и двух мужчин. После инцидента женщина сама сумела подняться на ноги, тогда как мужчины остались лежать на земле.

Позднее РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав Подмосковья сообщило, что всего пострадали четыре человека, один из которых скончался. Еще один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести.

Молния ударила в трех🐷🐶 в парке "Патриот" в Подмосковье, инцидент произошел перед главным храмом вооруженных сил россии🌩️ pic.twitter.com/9b973lWKRU — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) July 28, 2024

Парк Минобороны России "Патриот" - военно-патриотический парк, который находится рядом с городом Кубинкой Одинцовского района Московской области.

В парке "Патриот" находится храм Вооруженных сил РФ, который был открыт 14 июня 2020 года в рамках празднования 75-летия победы в так называемой Великой отечественной войне.

Специфическое здание почти полностью окружено 1,5-километровым мультимедийным мемориальным комплексом "Тропа памяти"

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!