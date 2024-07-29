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Величие природы и сила разрушения. Разгул стихии в фотографиях TVNET

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Из-за чрезвычайно сильных дождей и ветра Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил для центральной части Латвии два красных предупреждения - высшей степени опасности. Ранним утром понедельника, 29 июля, TVNET+ отправился запечатлеть разрушения, вызванные нетипично сильным для Латвии ураганом. 

Красное предупреждение о чрезвычайно сильном дожде в силе с 18:00 воскресенья до 12:00 понедельника, а красное предупреждение о чрезвычайно сильных порывах ветра - с 1:00 понедельника до 9:00 понедельника.

Галерея: Разгул стихии в фотографиях TVNET+

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