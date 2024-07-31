ХАМАС объявил, что его политический лидер Исмаил Хания убит

«Брат, лидер, моджахед Исмаил Хания, лидер движения, погиб в результате удара сионистов по его штаб-квартире в Тегеране после того, как он принял участие в инаугурации нового президента Ирана», — цитируют мировые агентства заявление ХАМАС.

Каким именно образом был нанесен удар, повлекший смерть лидера ХАМАС, группировка пока не объясняет.

О смерти Хании объявил и иранский Корпус стражей исламской революции.

В сообщении на сайте Корпуса говорится, что вместе с лидером ХАМАС погиб один из его телохранителей.

Израильские власти и военные пока ничего о смерти Хании не заявляли.

Некоторые арабские СМИ передают, что Хания был убит прямым попаданием ракеты, но эта информация нуждается в подтверждении.

Как передает палестинское агентство WAFA, президент Палестинской автономии Махмуд Аббас решительно осудил убийство Хании.

Разные палестинские организации призвали своих стортонников на демонстрации протеста по поводу ликвидации политического лидера ХАМАС.

Как отмечает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Йоланда Кнелл, представители ХАМАС уже заявили, что удар по Хании означает серьезную эскалацию конфликта в регионе и «не останется безнаказанным».

«Пока неясно, как он повлияет на ход войны в Газе, но Исмаил Хания курировал переговоры о новом прекращении огня и освобождении заложников. Несмотря на его жесткую риторику, аналитики в целом рассматривали его как прагматика — в сравнении с Мохаммедом Дейфом и Яхъя Синваром, более жесткими лидерами ХАМАС, базирующимися в Газе, которые, как считается, организовали прошлогодний шокирующий набег на южный Израиль», — отмечает корреспондент Би-би-си.