Видео Одно большое озеро! Пострадавшая от бури Елгава с высоты птичьего полета

Долина скорби - это можно сказать о Елгаве, где улицы, сады и даже стадион превратились в одну большую реку. На видео дрона запечатлено, как город тонет в воде.
С порталом TVNET впечатляющим видео дрона поделился владелец аккаунта @raskography в Instagram Лаурис Рушко, запечатлевший разруху в Елгаве с высоты птичьего полета.
Видео дрона: Затопленная после бури Елгава
Пострадавший от стихии город и Калнциемскую волость Елгавского края в среду, 31 июля, посетил и президент Латвии Эдгар Ринкевич. Его проинформировали, что на затопленных в Елгаве улицах уровень воды в течение суток упал. Ответственные службы прогнозируют, что если уровень воды продолжит снижаться такими темпами, сегодня вечером некоторые улицы Елгавы могут быть открыты для движения.
Елгавское муниципальное учреждение Pilsētsaimniecības привлекло дополнительную технику для откачки воды и промывки перекрытых протоков.
Из-за разрушений от пережитой бури до сих пор парализована работа в ряде учреждений Елгавского края, при этом местами ситуация критическая. Есть волости, в которых не восстановлено электроснабжение, нарушена интернет-связь, повреждено освещение, затоплены огороды жителей, имущество, а также дороги.
О замеченных повреждениях инфраструктуры, сломавшихся деревьях и затопленной собственности жителей призывают сообщать в Елгавский центр оперативной информации самоуправления по телефону 8787 или писать на электронную почту info@poic.jelgava.lv.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 29 июля, в Латвии мощный циклон "Кирстия" нанес серьезный ущерб. Циклон принес экстремально сильный, продолжительный дождь и сильные порывы ветра. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красные предупреждения. Разрушения зарегистрированы не только в Юрмале и Риге, но и в Елгаве, где улицы превратились в реки.
Видео: Затопленный приют в Елгаве
Фото: Затопленный приют в Елгаве
Видео: Наводнение в Елгаве 29 июля. Автор видео - Ева