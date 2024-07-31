Видео Одно большое озеро! Пострадавшая от бури Елгава с высоты птичьего полета

С порталом TVNET впечатляющим видео дрона поделился владелец аккаунта @raskography в Instagram Лаурис Рушко, запечатлевший разруху в Елгаве с высоты птичьего полета.

Видео дрона: Затопленная после бури Елгава

Пострадавший от стихии город и Калнциемскую волость Елгавского края в среду, 31 июля, посетил и президент Латвии Эдгар Ринкевич. Его проинформировали, что на затопленных в Елгаве улицах уровень воды в течение суток упал. Ответственные службы прогнозируют, что если уровень воды продолжит снижаться такими темпами, сегодня вечером некоторые улицы Елгавы могут быть открыты для движения.

Елгавское муниципальное учреждение Pilsētsaimniecības привлекло дополнительную технику для откачки воды и промывки перекрытых протоков.

Из-за разрушений от пережитой бури до сих пор парализована работа в ряде учреждений Елгавского края, при этом местами ситуация критическая. Есть волости, в которых не восстановлено электроснабжение, нарушена интернет-связь, повреждено освещение, затоплены огороды жителей, имущество, а также дороги.