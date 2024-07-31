Опрос: выросла доля жителей Латвии, выступающих за мирные переговоры между Украиной и РФ

Как отмечается, по сравнению с опросом в марте 2024 года произошли статистически значимые изменения в оценке ряда аспектов действий западных стран, Латвии и Украины, которые могли бы способствовать прекращению войны.

Как показал опрос, 56% населения поддерживают утверждение о том, что Украина и Россия должны немедленно начать мирные переговоры и пойти на компромиссы. В марте этого года такую точку зрения высказывали 52% респондентов.

Около половины населения, или 52%, поддерживают утверждение "западные страны должны делать больше, чтобы помочь Украине", по сравнению с 58% в марте. Утверждение "западные страны должны поставлять Украине все необходимое оружие, чтобы выгнать российские войска" поддержали 51% в июне и 56% в марте. С другой стороны, утверждение "Запад должен ужесточить санкции против России" поддержали 50% респондентов по сравнению с 56% в марте. Результаты опроса показывают, что поддержка всех этих утверждений значительно снизилась, отмечают авторы исследования.