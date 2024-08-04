Несколько сотен продавцов из Китая, которые торгуют своими товарами на платформе Temu, начали протестовать против штрафной политики компании - торговцы недовольны чрезмерно высокими штрафами.

В апреле Temu ввела новую штрафную политику, которая предусматривает, что торговцу грозит штраф, который в пять раз превышает стоимость товара, если клиент решает вернуть товар и получить свои деньги обратно.

Как видно на попавших в интернет видеоматериалах, перед зданием Temu находилось несколько сотен протестующих. Продавец одежды рассказала, что несколько торговцев обанкротились или были вынуждены остановить свою деятельность, что было вызвано новой политикой Temu. Штраф может быть наложен по разным причинам - например, за неправильно подобранный размер одежды.

"Они тебя оштрафуют в случае, если будет отзыв недовольного покупателя. Оштрафуют и в случае, если это вообще не твоя вина. Если будет хоть малейшая проблема с одним товаром из всей партии, штраф будет относиться ко всей партии", - пожаловался один торговец.