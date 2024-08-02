Стихия в конце июля признана самой сильной летней бурей в истории наблюдений в Латвии

В ночь на 29 июля в Латвии прошел самый интенсивный дождь за всю историю наблюдений и самая сильная летняя буря, заключил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Бури обычно случаются осенью и зимой, летом они редки и в основном происходят под грозовыми облаками. Грозы быстро начинаются и длятся всего несколько минут, а не несколько часов, как в случае с циклоном.
Если проанализировать данные с 1966 года, то за всю историю метеорологических наблюдений в Латвии не было других случаев, когда на такой большой территории в летние месяцы наблюдались порывы ветра штормовой силы, вызванные активным циклоном, а не грозовыми облаками.
Таким образом, буря, вызванная циклоном "Кирсти" 28-29 июля, была самой сильной летней бурей в Латвии за всю историю наблюдений.
Порывы ветра с силой бури 28 и 29 июля наблюдались в Мерсрагсе, Даугавгриве, Риге, Бауске, Елгаве, Добеле, Вентспилсе и на побережье Лиепаи. Самые сильные порывы северного и северо-западного ветра были зафиксированы в центре Риги - 27,4 метра в секунду.
Самый долгий ветер был зафиксирован в Даугавгриве - в общей сложности 13 часов подряд с 23.00 28 июля до 12.00 29 июля.
В районе между Ригой, Добеле и Мерсрагом нет метеорологических станций для наблюдения за ветром. Учитывая траекторию движения циклона и наиболее интенсивные осадки, именно в этом районе были возможен самый сильный ветер.
В минувшие воскресенье и понедельник также выпало самое большое количество осадков, как в среднем по Латвии, так и на отдельных станциях наблюдения.
28 и 29 июля в Латвии выпало в среднем 65,3 миллиметра осадков, или 86% месячной климатической нормы, что на 20,1 миллиметра превысило предыдущее самое большое двухдневное количество осадков - 45,2 миллиметра, выпавшее 24 и 25 июля 1993 года.
Среднее количество осадков 29 июля составило 35,3 миллиметра, что делает этот день самым дождливым за всю историю метеорологических наблюдений в стране. Предыдущий рекорд составлял 30,8 миллиметра 18 сентября 2017 года.
Видео: Последствия бури 29 июля в Риге
Галерея: Последствия бури в Ботаническом саду ЛУ
Галерея: Юрмала после бури
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