Стихия в конце июля признана самой сильной летней бурей в истории наблюдений в Латвии

Бури обычно случаются осенью и зимой, летом они редки и в основном происходят под грозовыми облаками. Грозы быстро начинаются и длятся всего несколько минут, а не несколько часов, как в случае с циклоном.

Если проанализировать данные с 1966 года, то за всю историю метеорологических наблюдений в Латвии не было других случаев, когда на такой большой территории в летние месяцы наблюдались порывы ветра штормовой силы, вызванные активным циклоном, а не грозовыми облаками.

Таким образом, буря, вызванная циклоном "Кирсти" 28-29 июля, была самой сильной летней бурей в Латвии за всю историю наблюдений.

Порывы ветра с силой бури 28 и 29 июля наблюдались в Мерсрагсе, Даугавгриве, Риге, Бауске, Елгаве, Добеле, Вентспилсе и на побережье Лиепаи. Самые сильные порывы северного и северо-западного ветра были зафиксированы в центре Риги - 27,4 метра в секунду.

Самый долгий ветер был зафиксирован в Даугавгриве - в общей сложности 13 часов подряд с 23.00 28 июля до 12.00 29 июля.