Фестиваль Summer Sound в Лиепае немыслим без палаточного городка. Там движение происходит уже с вечера четверга. Посмотрите!

Как известно, территория палаточного городка открыта для посетителей с 17:00 1 августа до 15:00 4 августа.

В палаточный городок могут попасть только те посетители фестиваля, которые приобрели билеты с местом в палаточном городе.

Отдельный, благоустроенный городок создан и для кемперов.

Как уже сообщалось, фестиваль Summer Sound в этом году проходит 2 и 3 августа в Риге. Со специально подготовленными для фестиваля шоу выступят: немецкий диджей Робин Шульц, французский дуэт электроники Ofenbach, финская сенсация Käärijä, партизаны вечеринок Bermudu Divstūris, хип-хоп супер-группа Singapūras Satīns, Astro’n’out, BANDA BANDA, Citi zēni, Sudden Lights, Very Cool People, Kreisais Krasts, скандальная рэперша VIŅA, легендарный Inokentijs Mārpls, Mazais Princis, Laika suns, Olas, Wiesulis & sangvn, Pirmais Kurss и многие другие.