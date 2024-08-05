Фото Украина объявила об уничтожении российского Су-34 в 265 км от фронта

По данным космической разведки, истребитель-бомбардировщик на аэродроме Морозовска после удара сгорел. Еще два российских самолета того же типа, вероятно, были повреждены обломками - рядом с бортами заметны воронки от взрывов. Также, утверждают в ГУР, уничтожен склад авиационного вооружения, а четыре технических здания и два ангара получили заметные повреждения.

Об успешном поражении аэродрома Морозовск, расположенного в 265 километрах от линии фронта в Ростовской области РФ, Генштаб ВСУ заявил в субботу, 3 августа 2024 года, однако тогда оставалось неизвестным, какой ущерб был нанесен самолетам.

По данным ВСУ, удар был нанесен дронами-камикадзе. Минобороны РФ сообщения об атаке на аэродром пока не комментировало.

Ukraine’s GUR posted satellite photos of the aftermath of the strike on Russia’s Morozovsk airfield. They say a Su-34 was destroyed and two more were likely damaged. Ammunition storage facilities were also destroyed and other buildings and hangars were damaged.… pic.twitter.com/stemLJvMIH — Rob Lee (@RALee85) August 5, 2024

Российский военный канал "Осведомитель" подтверждает уничтожение военного склада, но заявляет, что самолеты не пострадали. "Однако подобные атаки ставят вопрос о защищенности авиационных складов перед копеечными беспилотниками ВСУ", - пишет российский Telegram-канал.

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