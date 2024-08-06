Extraordinary meeting of the Russian motorcycle club "Bespechny Angel".

The occupiers were warmly welcomed by the pilots of the 58th separate motorized infantry brigade.💥#UkraineWarNews #UkraineWar #UkraineRussiaWar #RussiaIsATerroristState #RussiaIsANaziState pic.twitter.com/3pwu97xwkT — ✝ ⚔️ Hunter UA ✠ 🇺🇸🇺🇦 (@UaCoins) August 3, 2024

На распространенном в социальных сетях видео запечатлены оставленные разрушения, в том числе большое число уничтоженных российских бронемашин и использованные для нападения мотоциклы.

На записи видна тяжелая ситуация, с которой столкнулась российская армия, которая из-за нехватки бронемашин принялась использовать мотоциклы. Картина описывается как "настоящий ад" с кучей разбитых мотоциклов и большим количеством жертв.

Эта отчаянная тактика резко отличается от предыдущих российских стратегий, которые предусматривали использование в атаках легких автомобилей, багги и даже переоборудованных машин для гольфа. Использование мотоциклов подчеркивает значительные проблемы с логистикой и оборудованием, с которыми в настоящее время сталкиваются оккупационные войска.

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