Жагарс чудом избежал смерти

Незадолго до открытия сезона в театре "Дайлес" Жагарс вернулся из ежегодного мотопутешествия с супругой Трудией и друзьями. "Мы ехали из Раквере в Тарту средь бела дня, прямая дорога, никаких машин, мы не превышали скорость, и вдруг перед нами через дорогу перепрыгнул огромный лось!" - вспоминает Жагарс.

К счастью, передним крылом мотоцикла задело только заднюю ногу лося. "Если бы лось был на пять сантиметров ближе, он, скорее всего, ударился бы ногой о переднее колесо, и мы бы упали, а если бы он был на полметра ближе, произошло бы прямое столкновение, которое могло бы закончиться для нас фатально", - сказал Жагарс. И философски добавил: "У каждого человека наступает момент, когда приходит его время завершить жизненный путь. Мое время, видимо, еще не пришло, мне дана возможность продолжать жить".