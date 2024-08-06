В субботу состоится прощание с Анной Янсоне

Atvadīsimies no Annas sestdien 10. augustā 12:00 Jaunciema kapos, izvadīšana no kapličas. pic.twitter.com/JFFag07Ckn — Džuris (@TontonsB) August 6, 2024

Ранее сообщалось, что 1 ноября 2023 года Госполиция получила информацию о пропавшей без вести Анне Янсоне 1989 года рождения и ее новорожденной дочери Луизе Эвертовской.

2 ноября, реализуя целенаправленные поисковые мероприятия, стражи порядка обнаружили в лесу в Валгундской волости Елгавского края автомобиль, в котором скончалась объявленная в розыск девочка

А 23 июля 2024 года, менее чем через девять месяцев после исчезновения Анны, было обнаружено тело женщины.

Для поиска Анны проводились масштабные операции, продолжавшиеся несколько месяцев с привлечением широких человеческих ресурсов и технических средств.

Искать Анну помогли сотрудники Госполиции и Земессардзе, а также кинологи и волонтеры. Кроме того, в поисках были задействованы беспилотные воздушные суда.

TVNET GRUPA выражает соболезнования родным и близким Анны.

Видео: Поиски пропавшей Анны

Фото: Поиски Анны с помощью Bezvests.lv

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!