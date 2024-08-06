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В субботу состоится прощание с Анной Янсоне

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Анна Янсоне
Анна Янсоне Фото: TontonsB/"X"

Прощание с пропавшей в прошлом году Анной Янсоне состоится в субботу, 10 августа, в 12:00 на Яунциемском кладбище, сообщил в Twitter муж Анны Юрис.

Ранее сообщалось, что 1 ноября 2023 года Госполиция получила информацию о пропавшей без вести Анне Янсоне 1989 года рождения и ее новорожденной дочери Луизе Эвертовской.

2 ноября, реализуя целенаправленные поисковые мероприятия, стражи порядка обнаружили в лесу в Валгундской волости Елгавского края автомобиль, в котором скончалась объявленная в розыск девочка

А 23 июля 2024 года, менее чем через девять месяцев после исчезновения Анны, было обнаружено тело женщины.

Для поиска Анны проводились масштабные операции, продолжавшиеся несколько месяцев с привлечением широких человеческих ресурсов и технических средств.

Искать Анну помогли сотрудники Госполиции и Земессардзе, а также кинологи и волонтеры. Кроме того, в поисках были задействованы беспилотные воздушные суда.

TVNET GRUPA выражает соболезнования родным и близким Анны.

Видео: Поиски пропавшей Анны

Фото: Поиски Анны с помощью Bezvests.lv

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