В субботу состоится прощание с Анной Янсоне

Прощание с пропавшей в прошлом году Анной Янсоне состоится в субботу, 10 августа, в 12:00 на Яунциемском кладбище, сообщил в Twitter муж Анны Юрис.
Atvadīsimies no Annas sestdien 10. augustā 12:00 Jaunciema kapos, izvadīšana no kapličas. pic.twitter.com/JFFag07Ckn— Džuris (@TontonsB) August 6, 2024
Ранее сообщалось, что 1 ноября 2023 года Госполиция получила информацию о пропавшей без вести Анне Янсоне 1989 года рождения и ее новорожденной дочери Луизе Эвертовской.
2 ноября, реализуя целенаправленные поисковые мероприятия, стражи порядка обнаружили в лесу в Валгундской волости Елгавского края автомобиль, в котором скончалась объявленная в розыск девочка
А 23 июля 2024 года, менее чем через девять месяцев после исчезновения Анны, было обнаружено тело женщины.
Для поиска Анны проводились масштабные операции, продолжавшиеся несколько месяцев с привлечением широких человеческих ресурсов и технических средств.
Искать Анну помогли сотрудники Госполиции и Земессардзе, а также кинологи и волонтеры. Кроме того, в поисках были задействованы беспилотные воздушные суда.
TVNET GRUPA выражает соболезнования родным и близким Анны.
Видео: Поиски пропавшей Анны
Фото: Поиски Анны с помощью Bezvests.lv
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