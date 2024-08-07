Помощь Запада Украине: кто больше всего дает денег и оружия

Дания отдает Украине 2% ВВП

Если взять только военную помощь, то вслед за США больше всего вооружений - на 10, 2 млрд евро - защищающейся от российской агрессии Украине предоставила Германия. За ней идет Великобритания (8,9 млрд евро). Но уже четвертое место занимает такая сравнительно небольшая страна, как Дания, которая обеспечила украинскую армию оружием на 6,4 млрд евро, свидетельствует статистика IfW.

Это, видимо, в значительной мере объясняется поставками в Украину истребителей F-16, хотя на сайте института они (пока) не упоминаются. Но там указаны поступившие из Дании крупные партии танков, БМП и гаубиц.

В результате именно Дания, согласно обновленному банку данных Ukraine Support Tracker, является в настоящий момент тем государством, которое больше всех помогает народу и армии Украине, если сопоставить выделенные средства с валовым внутренним продуктом страны. В Дании помощь Киеву достигла 1,8% ВВП.

В Эстонии данный показатель составляет 1,7%, в Литве и Латвии 1,4%, в Финляндии 0,9%, в Швеции 0,8%, в Польше 0,7%. При этом практически все эти страны выделяют дополнительно 0,2% ВВП на помощь Украине через общие программы ЕС. Так что в сумме Дания тратит на поддержку Украины 2% ВВП. Для сравнения: в Германии это 0,6% ВВП (0,4% плюс 0,2%), в США 0,3%.

В июле объявления о новых пакетах продолжились

Отметим, что в июле объявления о предоставлении помощи Украине продолжились. Так, 29 июля министерство обороны США сообщило о двух новых пакетах на 1,7 млрд долларов. В первый, объемом 200 миллионов долларов, входят средства ПВО, боеприпасы к системам HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin. Вооружения в рамках этого пакета будут отправлены в Украину непосредственно со складов американской армии. Второй пакет, объемом 1,5 млрд долларов, предполагает размещение заказов на оборонных предприятиях на производства необходимых Украине видов вооружений.

А 17 июля Япония объявила о выделении Украине кредита в размере 3,3 млрд долларов за счет конфискованных процентов от активов России, которые были заморожены после полномасштабного российского вторжения.

Что же касается тех 4,2 млрд евро, о выделении которых страны Евросоюза договорились 24 июля, то в статистике IfW они, скорее всего, уже отражены, но пока, до следующего обновления банка данных Ukraine Support Tracker, находятся в графе анонсированных средств, ведь это - деньги из согласованной еще в прошлом году программы помощи Украине объемом в 50 млрд евро, рассчитанной на четыре года.

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