Один из магазинов IKEA в Эстонии попал в черный список. Как такое возможно?

Компания Runikon Retail OÜ, управляющая магазинами IKEA, внесена в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA). Причиной стала жалоба потребителя, в случае с которой ведомство частично встало на сторону потребителя, так как стороны не смогли прийти к соглашению. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Runikon Retail OÜ управляет магазином IKEA в Таллинне на основании договора франшизы с Inter IKEA System B.V.. В начале лета этого года потребитель обратился в TTJA, так как не смог договориться с компанией из-за разногласий по поводу доставки и установки товара.
27 октября 2023 года потребитель заказал в Runikon Retail OÜ кухонную мебель и оборудование, включая установку и транспортировку, заплатив за все 5679,80 евро. В дополнение к кухонной мебели потребитель хотел приобрести шкаф-купе с установкой по цене 751 евро.