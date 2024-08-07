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Один из магазинов IKEA в Эстонии попал в черный список. Как такое возможно?

Сандер Сильм rus.postimees.ee
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IKEA
IKEA Фото: Ikea

Компания Runikon Retail OÜ, управляющая магазинами IKEA, внесена в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA). Причиной стала жалоба потребителя, в случае с которой ведомство частично встало на сторону потребителя, так как стороны не смогли прийти к соглашению. Об этом сообщает Rus.Postimees.

Runikon Retail OÜ управляет магазином IKEA в Таллинне на основании договора франшизы с Inter IKEA System B.V.. В начале лета этого года потребитель обратился в TTJA, так как не смог договориться с компанией из-за разногласий по поводу доставки и установки товара.

27 октября 2023 года потребитель заказал в Runikon Retail OÜ кухонную мебель и оборудование, включая установку и транспортировку, заплатив за все 5679,80 евро. В дополнение к кухонной мебели потребитель хотел приобрести шкаф-купе с установкой по цене 751 евро.

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