Поющий полицейский Пузиков объявил о помолвке и наконец показал любимую женщину

"Поющий полицейский" Николай Пузиков некоторое время назад заявил, что он больше не свободный человек, а сейчас объявил, что собирается вступить в брак.
Николай поделился радостной новостью в соцсетях, опубликовав фото с возлюбленной из Парижа. Он также сообщил о помолвке.
Из информации в социальных сетях следует, что возлюбленной Пузикова является молодая девушка по имени Гита Герта Магазниеце.
Точно не известно, как долго они вместе. Осенью прошлого года во время посещения программы Pasaki to skaļi полицейский рассказал, что он больше не свободный человек.
Он не хотел говорить о своей возлюбленной конкретнее и лишь упомянул, что может представить свое будущее с этой женщиной. "Эту энергию можно только почувствовать. Она человек, который любит детей и животных. Я смотрю на женщину как на перспективу, на будущее. И самое главное - она не курит, что я подчеркивал во всех интервью", - сказал Пузиков.
Как известно, Пузиков когда-то искал любовь на шоу знакомств Mila kemperī.
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