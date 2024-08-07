Поющий полицейский Пузиков объявил о помолвке и наконец показал любимую женщину

Точно не известно, как долго они вместе. Осенью прошлого года во время посещения программы Pasaki to skaļi полицейский рассказал, что он больше не свободный человек.

Он не хотел говорить о своей возлюбленной конкретнее и лишь упомянул, что может представить свое будущее с этой женщиной. "Эту энергию можно только почувствовать. Она человек, который любит детей и животных. Я смотрю на женщину как на перспективу, на будущее. И самое главное - она не курит, что я подчеркивал во всех интервью", - сказал Пузиков.