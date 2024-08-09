Недавно на книжных полках Латвии появился труд немецкого историка Олафа Кюля "Краткая история России, увиденная с ее конца". Автор, много лет проработавший советником мэра Берлина по российским вопросам, анализирует, что произошло с Россией за последние тридцать лет, какие факторы повлияли на это и каково будущее этой страны. TVNET+ обсудил с Кюлем эти и другие актуальные вопросы.

​O. K.: Я думаю, что они боятся напасть напрямую, поскольку тогда будет применена пятая статья НАТО. Впрочем, они могут сказать, например, что русскоязычные жители попросили их о помощи. И, как в случае с Донбассом, это станет поводом, чтобы вошли "зеленые человечки". При этом НАТО для собственного комфорта могло бы говорить, мол, это ненастоящая война, поэтому не будем задействовать пятую статью. Такую ситуацию я могу себе представить.