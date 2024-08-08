Back to 2000s! Пять лучших хитов ATB

ATB, настоящее имя которого Андре Таннеберг, известен своими эмоциональными и захватывающими шоу, погружающими зрителей в атмосферу невероятного звука и танцевальной энергии. Его уникальная личность, сочетающая в себе страсть к музыке и искусство передачи эмоций посредством звука, делает его настоящей легендой сцены. Не просто диджей, а настоящий музыкальный философ,

АТБ смог создать хиты, ставшие неотъемлемой частью клубной культуры: 9 PM (Till I Come), Ecstasy, Let U Go и Don’t Stop - каждый из них стал не только популярным треком, но и настоящим гимном для многих поклонников электронной музыки во всем мире.

Концерт ATB в Риге станет незабываемым событием в жизни летних концертов 2024 года. Мероприятие откроется выступлением DJ [Ex]da Bass, одного из лучших диджеев Латвии – музыкального продюсера и создателя программы Party Service на радиостанции EHR. Во время его сетов публика всегда погружается в ритм, заставляющий сердца биться в унисон с басом. После захватывающего выступления [Ex]da Bass на сцену выйдет сам ATB и удивит латвийскую публику своим легендарным шоу. Концерт ATB в Риге станет незабываемым событием в жизни летних концертов 2024 года. Мероприятие откроется выступлением DJ [Ex]da Bass, одного из лучших диджеев Латвии – музыкального продюсера и создателя программы Party Service на радиостанции EHR. Во время его сетов публика всегда погружается в ритм, заставляющий сердца биться в унисон с басом. После захватывающего выступления [Ex]da Bass на сцену выйдет сам ATB и удивит латвийскую публику своим легендарным шоу.

Билеты на мероприятие можно приобрести здесь.

Статья написана в сотрудничестве с Wondersala.

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