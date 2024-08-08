Back to 2000s! Пять лучших хитов ATB

16 августа на Wondersala выступит звезда мировой танцевальной сцены ATB. Перед предстоящим концертом мы предлагаем вам вернуться в начало 2000-х и послушать пять самых популярных песен ATB.
ATB, настоящее имя которого Андре Таннеберг, известен своими эмоциональными и захватывающими шоу, погружающими зрителей в атмосферу невероятного звука и танцевальной энергии. Его уникальная личность, сочетающая в себе страсть к музыке и искусство передачи эмоций посредством звука, делает его настоящей легендой сцены. Не просто диджей, а настоящий музыкальный философ,
АТБ смог создать хиты, ставшие неотъемлемой частью клубной культуры: 9 PM (Till I Come), Ecstasy, Let U Go и Don’t Stop - каждый из них стал не только популярным треком, но и настоящим гимном для многих поклонников электронной музыки во всем мире.
Билеты на мероприятие можно приобрести здесь.
Статья написана в сотрудничестве с Wondersala.
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