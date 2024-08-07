Во вторник в Курземе в ДТП погиб мотоциклист

Вчера примерно в 21:50 в Госполицию поступила информация о том, что в Лажской волости Южнокурземского края произошло ДТП. Управлявший мотоциклом Suzuki на автодороге Кулдига - Айзпуте - Личи мужчина съехал с проезжей части дороги. На месте происшествия наступила смерть водителя мотоцикла.

В Госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс и выясняются точные причины происшествия.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано в общей сложности 130 ДТП, в которых погиб один и пострадали еще шесть человек, в том числе один велосипедист и один водитель электрического самоката.

За сутки были задержаны семь водителей в состоянии опьянения

За минувшие сутки правоохранители остановили на дорогах Латвии семь водителей автомобилей или мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения, при этом шестеро из них сели за руль в состоянии опьянения не менее 1,5 промилле, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.