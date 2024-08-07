Во вторник в Курземе в ДТП погиб мотоциклист

Во вторник в дорожно-транспортном происшествии в Курземе погиб мотоциклист, сообщили в Государственной полиции.
Вчера примерно в 21:50 в Госполицию поступила информация о том, что в Лажской волости Южнокурземского края произошло ДТП. Управлявший мотоциклом Suzuki на автодороге Кулдига - Айзпуте - Личи мужчина съехал с проезжей части дороги. На месте происшествия наступила смерть водителя мотоцикла.
В Госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс и выясняются точные причины происшествия.
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано в общей сложности 130 ДТП, в которых погиб один и пострадали еще шесть человек, в том числе один велосипедист и один водитель электрического самоката.
За сутки были задержаны семь водителей в состоянии опьянения
За минувшие сутки правоохранители остановили на дорогах Латвии семь водителей автомобилей или мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения, при этом шестеро из них сели за руль в состоянии опьянения не менее 1,5 промилле, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в организме водителя превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией автомобиля, если он принадлежит нарушителю. Если автомобиль не принадлежит нарушителю, то в дополнение к наказанию взыскивается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости использованного транспортного средства.
За минувшие сутки трое водителей в состоянии сильного опьянения находились за рулем своего транспортного средства, поэтому у них машина будет конфискована. Остальные трое должны будут заплатить государству сумму, соответствующую стоимости использованного в момент правонарушения транспортного средства.
Один задержанный водитель, у которого концентрация алкоголя в организме была ниже 1,5 промилле, будет привлечен к административной ответственности.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали шесть человек и один погиб. Всего в сфере дорожного движения вынесено 435 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 217 в связи с превышением скорости и три - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.
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