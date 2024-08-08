В Берлине врача подозревают в убийстве четырех пациенток и поджогах их жилья

Мужчина подозревается в том, что с 11 июня по 24 июля убил четырех пациенток, находившихся на попечении службы по уходу, а затем поджег их жилье, предположительно, чтобы скрыть преступления.

Серия возможных убийств и поджогов

Так, следователи предполагают, что 11 июня врач убил 87-летнюю женщину на Ниметцштрассе в столичном районе Нойкельн, а затем поджег ее квартиру. После прибытия пожарной бригады сотрудникам службы спасения сначала удалось реанимировать женщину. Однако спустя некоторое время пенсионерка скончалась в больнице.

Позднее, 8 июля, медик, по версии правоохранителей, убил 76-летнюю женщину в квартире на улице Михаэль-Бонен-Ринг в Нойкельне. Последовавшая попытка поджечь квартиру не удалась, так как огонь, по всей видимости, самопроизвольно погас. Когда мужчина осознал это, он связался с родственником женщины и сообщил, что звонит в дверь ее квартиры, но никто не отвечает.

Неделю спустя, 15 июля, обвиняемый, как полагает следствие, убил 94-летнюю женщину в квартире на Зильберштайнштрассе в Нойкельне, а затем поджег ее кухню.