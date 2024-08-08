Утечка нефтепродуктов в Югльском канале: установлены ограждающие боны

Чтобы ограничить утечку, на месте были установлены ограждающие боны протяженностью 100 метров.

Для оценки ситуации работал беспилотный воздушный аппарат.

Как сообщила агентству LETA руководитель Государственной службы окружающей среды (VVD) по связям с общественностью Айя Ялинска, точный источник загрязнения до сих пор не ясен, однако видимая площадь загрязнения была достаточно небольшой.

Указанное место находится рядом с кооперативным товариществом владельцев лодок и гаражей Nāra, и VVD не исключает, что загрязнение могло произойти из-за неточной заправки или другого происшествия на воде, а также загрязнение могло попасть в Югльский канал через сеть ливневой канализации.

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