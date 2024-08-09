Россия сообщает о массированном нападении дронов на Липецкую область

"Липецк подвергся массированной атаке беспилотников", - сообщил губернатор области Игорь Артамонов в пятницу утром в Telegram, добавив, что действует противовоздушная оборона.

Артамонов обнаружил, что при крушении дрона была повреждена электростанция, и нарушено электроснабжение. Произошли и взрывы.

Позднее Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщило, что на военном аэродроме в Липецкой области произошел пожар.

В свою очередь, Артамонов сообщил, что идет эвакуация жителей из четырех населенных пунктов вблизи аэродрома.

Украинский новостной сайт Kyiv Independent со ссылкой на пророссийские Telegram-каналы сообщал, что мощные взрывы и пожары ночью были и в Рильске, Курской области.

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