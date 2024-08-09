Нагнетание страха. В Иране казнили 29 человек за один день, говорят правозащитники

В минувшую среду в Иране повесили не менее 29 человек, включая 26 осужденных в ходе групповой казни в одной из тюрем страны, сообщают правозащитные организации. За день до этого международное сообщество осудило казнь одного из участников протестов 2022 года.
Норвежская организация Iran Human Rights сообщила, что 26 человек были казнены в тюрьме Гезельхезар в городе Кередж недалеко от Тегерана и еще трое — в городской тюрьме Кереджа.
По данным ООН, в этом году было приведено в исполнение по меньшей мере 345 смертных приговоров, среди которых 15 — в отношении женщин.
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Казненные, среди которых были два гражданина Афганистана, были осуждены за убийства, наркотики и изнасилования.
Другие правозащитные группы, включая базирующееся в США информационное агентство Human Rights Activists (HRANA) и Центр по правам человека в Иране (CHRI), также подтвердили казнь по меньшей мере двух десятков человек в Кередже.
Правозащитные группы неоднократно обвиняли Иран в использовании смертной казни для нагнетания страха в обществе после протестов 2022 года. По оценкам правозащитников, в Иране ежегодно казнят больше людей, чем в любой другой стране мира, кроме Китая.
«Если от международного сообщества не последует незамедлительной реакции, сотни людей могут стать жертвами машины убийств Исламской Республики в ближайшие месяцы», — заявил директор IHR Махмуд Амири-Могаддам.
В IHR подчеркнули, что групповая казнь такого масштаба — беспрецедентный случай за последние годы в Иране, последний аналогичный пример относится к 2009 году.
Правозащитные организации также осудили казнь 34-летнего Голамреза Расаеи, осужденного за убийство стража Исламской революции во время протестов, вспыхнувших в Иране в 2022 году. Активисты заявили, что его признание было получено под пытками.
Голамреза Расаеи — представитель курдского этнического меньшинства. Он стал десятым человеком, казненным в Иране в связи с многомесячными протестами, вспыхнувшими в сентябре 2022 года после смерти после 22-летней арестованной Махсы Амини. Она была арестована за нарушение строгих правил в отношении женского платья.
Расаеи был повешен в тюрьме города Керманшах во вторник, после того как его признали виновным в убийстве полковника Корпуса стражей Исламской революции, сообщает сайт иранской судебной системы Mizan Online.
Казнь была совершена тайно: ни его семья, ни его адвокат не получали предварительного уведомления. Родные были вынуждены похоронить его тело в отдаленном районе далеко от дома, заявила Amnesty International.
«Иранские власти совершили отвратительную произвольную тайную казнь молодого человека, который подвергался пыткам и другому жестокому обращению в заключении…, а затем был приговорен к смерти после фиктивного суда», — заявила заместитель директора Amnesty по Ближнему Востоку и Северной Африке Диана Эльтахауи.
Министерство иностранных дел Франции в среду осудило казнь Расаеи и вновь заявило о своем «неизменном неприятии смертной казни во всех местах и обстоятельствах».
Офис заместителя специального посланника США по Ирану Абрама Пэйли обвинил Иран в том, что протестующие подвергаются «фиктивным судебным процессам и вынужденным признаниям».
Избиение женщин в тюрьме Эвин
На этой неделе стало известно об избиении женщин-заключенных в печально известной тюрьме Эвин в столице Ирана. Об этом сообщили родные лауреатки Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади, отбывающей там 34-летний срок.
Начиная с 1970-х эта тюрьма считается основным местом содержания политзаключенных, а находившиеся там женщины сообщали о пытках и изнасилованиях в ее стенах. На этот раз надзиратели тюрьмы жестко избили заключенных женщин после того, как те провели акцию протеста против недавнего всплеска казней в Иране.
52-летняя правозащитница Наргиз Мохаммади, получившая премию в 2023 году за борьбу против угнетения иранских женщин и кампанию против смертной казни, находится в этой тюрьме с ноября 2021 года. Родные Мохаммади, проживающие в Париже, подчеркнули, что не имеют прямых контактов с ней с тех пор, как в ноябре ей было отказано в праве на телефонные звонки.
Однако им удалось узнать о происходящем в тюрьме от нескольких семей других заключенных, также содержащихся в Эвине.
По словам членов семьи, после удара кулаком в грудь у Наргиз Мохаммади начался приступ одышки и сильные боли в груди, она упала на землю во дворе тюрьмы и потеряла сознание. Женщина получила ушибы, ей оказали помощь в тюремном лазарете, но не перевели в больницу за пределами тюрьмы, говорится в сообщении.
«Мы глубоко обеспокоены ее здоровьем и самочувствием в текущих обстоятельствах», — заявили члены семьи.
Тюремная администрация Ирана отрицает факт избиения заключенных и возлагает вину за конфронтацию на них самих.
У двух заключенных «было учащенное сердцебиение из-за стресса», но медицинское обследование показало, что их общее состояние благоприятное, говорится в заявлении исправительного учреждения, распространенного официальным агентством «Тасним».
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