Нагнетание страха. В Иране казнили 29 человек за один день, говорят правозащитники

Министерство иностранных дел Франции в среду осудило казнь Расаеи и вновь заявило о своем «неизменном неприятии смертной казни во всех местах и обстоятельствах».

Офис заместителя специального посланника США по Ирану Абрама Пэйли обвинил Иран в том, что протестующие подвергаются «фиктивным судебным процессам и вынужденным признаниям».

Избиение женщин в тюрьме Эвин

На этой неделе стало известно об избиении женщин-заключенных в печально известной тюрьме Эвин в столице Ирана. Об этом сообщили родные лауреатки Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади, отбывающей там 34-летний срок.

Начиная с 1970-х эта тюрьма считается основным местом содержания политзаключенных, а находившиеся там женщины сообщали о пытках и изнасилованиях в ее стенах. На этот раз надзиратели тюрьмы жестко избили заключенных женщин после того, как те провели акцию протеста против недавнего всплеска казней в Иране.

52-летняя правозащитница Наргиз Мохаммади, получившая премию в 2023 году за борьбу против угнетения иранских женщин и кампанию против смертной казни, находится в этой тюрьме с ноября 2021 года. Родные Мохаммади, проживающие в Париже, подчеркнули, что не имеют прямых контактов с ней с тех пор, как в ноябре ей было отказано в праве на телефонные звонки.

Однако им удалось узнать о происходящем в тюрьме от нескольких семей других заключенных, также содержащихся в Эвине.