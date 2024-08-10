Главное за 10 августа Изменения в техосмотре для дизельных авто, в Пскове будут учить латышскому и хейтеры Яны Брук

Египетский борец Мохамед Ибрагим, являющийся участником Олимпийских игр, был задержан в Париже за сексуальное домогательство, сообщает BBC.

За рубежом:

Псковский государственный университет сообщил о новой программе по изучению языков стран Балтии. Там готовятся "исследовать" Эстонию, Латвию и Литву через "политическое взаимодействие в новых геополитических условиях". Ранее в этом вузе сообщали о создании специальной лаборатории, которая будет вести "политическую работу" с жителями Эстонии, пишет Rus.Postimees.

Российские провоенные Telegram-каналы пишут в пятницу о разгроме военной колонны в Курской области, где уже пятый день продолжаются боевые действия в районах, граничащих с Украиной. Минобороны России ситуацию не комментирует.

"Долгое время я не мог поверить, что такое возможно", - говорит потрясенный отец. Авиакомпания airBaltic решила снять 16-летнюю девушку, путешествующую в одиночку, с переполненного рейса. Подросток остался в одиночестве в ночном Лондоне, пишет портал Limon.ee.

Как европейские СМИ оценивают операцию ВСУ под Курском, которую Украина официально не комментирует? В обзоре DW - самые яркие высказывания.

Интересное чтиво:

Если хочется идти в ногу со временем, то это можно назвать развитой и усовершенствованной ферментацией огурцов, что, говоря простым языком, то же самое, что и засолка. Приготовить огурцы без уксуса, чтобы они были хрустящими и не размокали в банке, нужно уметь! И мы можем! И у вас гарантированно получится.

9 и 10 августа в концертном зале "Дзинтари" проходят аншлаговые концерты юмориста и шоумена Максима Галкина. Именно в пятницу, 9 августа, TVNET+ смог побывать возле концертного зала "Дзинтари" и запечатлеть публику, которая спешила на концерт любимого артиста. Смотрите нашу галерею!

"Ты, собака, русский язык забыла?" - такие и похожие хейтерские сообщения в последние дни стала получать латвийский блогер Яна Брук. TVNET+ девушка призналась, кто чаще всего пишет ей подобное и из каких стран эти люди.

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