До конца недели осталось ровно три недели, но не будем о грустном. Очередная суббота принесла много новостей - в Пскове обещают научить россиян латышскому, airBaltic не пустила на рейс ребенка, дизельные авто на техосмотре будут проверять по-новому, а Яну Брук раскритиковали за использовании латышского. Об этих и других новостях - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 10 августа ⟩ Изменения в техосмотре для дизельных авто, в Пскове будут учить латышскому и хейтеры Яны Брук
Новости Латвии:
С 1 января следующего года ожидаются изменения в техосмотре дизельных автомобилей. Новое оборудование будет проверять, установлен ли на автомобиле сажевый фильтр, сообщает программа Zebra.
Достаточно ли 15 минут для приема пациента и сколько должен получать врач за платный визит? В социальной сети X спрашивают, действительно ли этого времени достаточно, чтобы врач поставил диагноз и все объяснил пациенту, и является ли 60 евро адекватной платой за такой короткий осмотр. Латвийское радио выясняет, существуют ли какие-либо правила, регулирующие этот вопрос. Об этом сообщает портал Lsm.lv.
Сегодня вечером, 10 августа, в Латвии ожидается сильный и продолжительный дождь, предупреждают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Олимпиада в Париже:
После соревнований в 14-й день Олимпийских игр в Париже в медальном зачете по-прежнему лидируют США. Тем временем среди стран Балтии единственной получила награду Литва.
В пятницу, 9 августа, литовская спортсменка Доминика Баневича со сценическим псевдонимом Nicka стала вице-чемпионкой Парижских Олимпийских игр по брейк-дансу. Ожидается, что она получит солидный денежный приз, сообщает литовское СМИ LRT.
Египетский борец Мохамед Ибрагим, являющийся участником Олимпийских игр, был задержан в Париже за сексуальное домогательство, сообщает BBC.
За рубежом:
Псковский государственный университет сообщил о новой программе по изучению языков стран Балтии. Там готовятся "исследовать" Эстонию, Латвию и Литву через "политическое взаимодействие в новых геополитических условиях". Ранее в этом вузе сообщали о создании специальной лаборатории, которая будет вести "политическую работу" с жителями Эстонии, пишет Rus.Postimees.
Российские провоенные Telegram-каналы пишут в пятницу о разгроме военной колонны в Курской области, где уже пятый день продолжаются боевые действия в районах, граничащих с Украиной. Минобороны России ситуацию не комментирует.
"Долгое время я не мог поверить, что такое возможно", - говорит потрясенный отец. Авиакомпания airBaltic решила снять 16-летнюю девушку, путешествующую в одиночку, с переполненного рейса. Подросток остался в одиночестве в ночном Лондоне, пишет портал Limon.ee.
Как европейские СМИ оценивают операцию ВСУ под Курском, которую Украина официально не комментирует? В обзоре DW - самые яркие высказывания.
Интересное чтиво:
Если хочется идти в ногу со временем, то это можно назвать развитой и усовершенствованной ферментацией огурцов, что, говоря простым языком, то же самое, что и засолка. Приготовить огурцы без уксуса, чтобы они были хрустящими и не размокали в банке, нужно уметь! И мы можем! И у вас гарантированно получится.
9 и 10 августа в концертном зале "Дзинтари" проходят аншлаговые концерты юмориста и шоумена Максима Галкина. Именно в пятницу, 9 августа, TVNET+ смог побывать возле концертного зала "Дзинтари" и запечатлеть публику, которая спешила на концерт любимого артиста. Смотрите нашу галерею!
"Ты, собака, русский язык забыла?" - такие и похожие хейтерские сообщения в последние дни стала получать латвийский блогер Яна Брук. TVNET+ девушка призналась, кто чаще всего пишет ей подобное и из каких стран эти люди.
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