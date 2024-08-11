Фото Ищите себя на фото! Первый день аппетитного Рижского фестиваля бургеров

Уже седьмой год в Риге, на Эспланаде, собираются различные предприятия общественного питания, чтобы порадовать любителей бургеров. Обширная программа, музыка, конкурсы и, конечно же, бургеры, бургеры и еще раз бургеры. В первый день фестиваля самые смелые также приняли участие в соревновании по удержанию ведерка с капустой для гамбургеров.
Фестиваль пройдет 10 и 11 августа в Риге, на Эспланаде. Если вы посетили фестиваль в субботу, то ищите себя на фото или посмотрите, с каким аппетитом едят другие, и в воскресенье отправляйтесь на фестиваль. Вход бесплатный.
В воскресенье будет вручен приз "Лучший бургер фестиваля". Победителя выберет жюри: шеф-повар Лаурис Алексеев, фуд-блогер Jushkapadrushka, радиоведущая Санда Деюс и основательница Womens Social Club Санта Микелсоне.