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В Германии расследуют гибель украинца: вероятно убийство

Deutsche Welle
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Полиция Германия. Иллюстративное фото.
Полиция Германия. Иллюстративное фото. Фото: Heiko Barth/Shutterstock

46-летний мужчина найден тяжело раненым в общежитии для беженцев и скончался до приезда скорой. Обстоятельства смерти указывают на убийство, заявила полиция.

В центре размещения беженцев в Ростоке на северо-востоке Германии погиб 46-летний украинец. Обстоятельства смерти указывают на вероятное убийство, сообщили в понедельник, 12 августа, управление полиции Ростока и прокуратура.

Уголовная полиция ведет расследование

Тяжело раненый мужчина был найден сотрудником службы безопасности в общежитии, который и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть, указывается в заявлении.

Уголовная полиция расследует обстоятельства гибели украинца. Расследование находится на начальной стадии, поэтому предоставить дополнительные данные пока не представляется возможным.

В Германии уже более года отмечают рост числа нападений на беженцев и просителей убежища, а также на общежития для мигрантов.

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