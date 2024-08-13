В Саулкрасты безрассудный пловец вызвал переполох среди отдыхающих

Во вторник на море были высокие волны и сильное течение. Однако это не помешало мужчине пойти купаться.

Подозрительного пловца заметили Оксана и Григорий. Они наблюдали за движениями мужчины, и им показалось, что он тонет, поэтому было принято решение вызвать спасателей.

"Было странно, что на расстоянии километра в море у человека были видны только голова и поднятая рука. Мы вызвали помощь, она прибыла через восемь минут", - рассказал передаче Григорий.

"Спасатели подплыли, но мужчина отказался от помощи. Наверное, его дальше понесло потоком", - отметил очевидец.

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