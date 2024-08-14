Отправляясь в лес за грибами и ягодами, следует быть особо осторожными!

С началом более активного времени сбора грибов и ягод Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) призывает жителей позаботиться о своей безопасности и отправляться в лес обдуманно.
В этом году сотрудники VUGD уже спасли 14 человек, заблудившихся в лесу или на болотах. В свою очередь, в прошлом году в лесу был спасен 61 человек, в том числе один несовершеннолетний, а в 2022 году - 65 человек, в том числе один несовершеннолетний.
С началом сезона ягод и грибов в VUGD регулярно поступают звонки с просьбой о помощи от заблудившихся в лесу. Такие спасательные операции проводятся совместно с Государственной полицией, а пожарные и спасатели чаще всего включают автомобильный сигнал, чтобы указать людям, в каком направлении находится выход из леса.
Человек должен внимательно прислушаться и, услышав его, пойти в сторону звукового сигнала. В темное время суток также включается световой сигнал автомобиля. При необходимости пожарные и спасатели будут искать пропавших людей, осматривая территорию сверху с помощью дрона, который также оснащен тепловизионной камерой. Насколько быстро человека найдут и спасут, зачастую зависит от того, есть ли у него при себе заряженный мобильный телефон.
VUGD напоминает: если вы заблудились в лесу или на болоте, первый и единственный звонок, который обязательно следует сделать - на 112. Звонки родственникам или друзьям разряжают батарею, осложняя, таким образом, спасательные работы.
Каждому жителю Латвии, имеющему смартфон, предлагается скачать и использовать бесплатное приложение 112 Latvija, которое предоставляет пользователю ряд преимуществ в экстренных ситуациях - возможность позвонить или отправить текстовое сообщение на единый номер экстренного вызова 112, получать уведомления о возможных угрозах и узнавать, как действовать. При звонке на единый номер экстренного вызова 112 из приложения диспетчеры увидят примерное местонахождение звонящего. Это позволит более оперативно оказать помощь тем людям, которые не могут назвать точное местонахождение. Чтобы диспетчер мог видеть местоположение человека, необходимо разрешить приложению доступ к местоположению телефона в момент установки приложения или позже.
Чтобы не заблудиться:
- Убедитесь, что на телефоне в разделе "Настройки" активирована функция "Службы определения местоположения в экстренных ситуациях", которая позволяет диспетчеру 112 видеть примерное местоположение звонящего только в момент звонка;
- Прежде чем отправиться в лес, сообщите родственникам, где вы планируете собирать грибы или ягоды. Эти показания помогут оперативным службам определить возможный район поиска в случае, если вы заблудитесь;
- Выбирайте одежду и головные уборы ярких цветов - это поможет быстрее заметить вас среди зелени леса;
- Не ходите в лес в одиночку, чтобы другой человек мог помочь в случае необходимости;
- Возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон, чтобы иметь возможность связаться со службами экстренной помощи;
- Также возьмите с собой бутылку воды и шоколад, так как, если вы заблудитесь, они помогут вам восстановить необходимую энергию;
- Помните о карманном фонарике и свистке;
- Наблюдайте за окрестностями и следите за тем, куда вы двигаетесь - дорожные знаки, линии электропередач, внушительных размеров деревья, природные объекты помогут вам понять ваше местоположение.
Поняв, что вы заблудились, не впадайте в панику:
- Присядьте, отдохните, постарайтесь сориентироваться на местности и только потом отправляйтесь в обратный путь.
- Не пытайтесь начать хаотично ходить по лесу и искать путь назад, ведь это может привести к тому, что вы зайдете еще глубже в лес.
- Постарайтесь услышать, что происходит вокруг - если рядом есть шоссе, дорога или жилой дом, то подойдите туда и узнайте правильное направление.
- Используйте топографические приложения, загруженные на ваш мобильный телефон, например карты Google или компас.
Если вы понимаете, что самостоятельно выбраться из леса не можете, то немедленно позвоните спасателям по телефону 112 и назовите наиболее конкретные ориентиры - где вы вошли в лес, как долго вы там находитесь, какие природные или искусственные объекты вы пересекли или мимо которых прошли. Если спасатели идут вам на помощь, то внимательно прислушайтесь к звуковому сигналу, который укажет вам правильное направление выхода из леса. Будьте готовы к тому, что вам могут позвонить пожарные - в этом случае ответьте, если вам позвонят с неизвестного номера, а также экономьте аккумулятор мобильного телефона, не звоня родственникам и друзьям только для того, чтобы рассказать им, что с вами случилось.
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