Отправляясь в лес за грибами и ягодами, следует быть особо осторожными!

Поняв, что вы заблудились, не впадайте в панику:

Если вы понимаете, что самостоятельно выбраться из леса не можете, то немедленно позвоните спасателям по телефону 112 и назовите наиболее конкретные ориентиры - где вы вошли в лес, как долго вы там находитесь, какие природные или искусственные объекты вы пересекли или мимо которых прошли. Если спасатели идут вам на помощь, то внимательно прислушайтесь к звуковому сигналу, который укажет вам правильное направление выхода из леса. Будьте готовы к тому, что вам могут позвонить пожарные - в этом случае ответьте, если вам позвонят с неизвестного номера, а также экономьте аккумулятор мобильного телефона, не звоня родственникам и друзьям только для того, чтобы рассказать им, что с вами случилось.