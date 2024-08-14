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В Риге без электроснабжения остались около 2900 клиентов Sadales tīkls

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 14 августа 2024, 12:50
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Розетка и электроприбор. Иллюстративное фото
Розетка и электроприбор. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В среду, 14 августа, с 11:40 нарушена подача электроэнергии почти 2900 клиентам оператора распределительной сети AS Sadales tīkls в Риге, сообщили агентству LЕТА в компании.

В электросети среднего напряжения произошел технологический сбой, который оставил без электричества около 2900 потребителей в районе улиц Валдекю, Озолциема, Эбельмуйжас, Дижозолу в микрорайоне Зиепниеккалнс.

Оперативная бригада предприятия приступила к устранению повреждений, чтобы по возможности скорее возобновить электроснабжение.

Около 12:50 предприятие сообщило, что как минимум в части адресов подача электроэнергии была восстановлена.

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