В электросети среднего напряжения произошел технологический сбой, который оставил без электричества около 2900 потребителей в районе улиц Валдекю, Озолциема, Эбельмуйжас, Дижозолу в микрорайоне Зиепниеккалнс.

Оперативная бригада предприятия приступила к устранению повреждений, чтобы по возможности скорее возобновить электроснабжение.

Около 12:50 предприятие сообщило, что как минимум в части адресов подача электроэнергии была восстановлена.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!