В среду, 14 августа, с 11:40 нарушена подача электроэнергии почти 2900 клиентам оператора распределительной сети AS Sadales tīkls в Риге, сообщили агентству LЕТА в компании.
В электросети среднего напряжения произошел технологический сбой, который оставил без электричества около 2900 потребителей в районе улиц Валдекю, Озолциема, Эбельмуйжас, Дижозолу в микрорайоне Зиепниеккалнс.
Оперативная бригада предприятия приступила к устранению повреждений, чтобы по возможности скорее возобновить электроснабжение.
Около 12:50 предприятие сообщило, что как минимум в части адресов подача электроэнергии была восстановлена.
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