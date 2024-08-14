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Фото, видео Выяснена причина "беременности" автомобилей в Китае

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Выяснена причина "беременности" китайских автомобилей
Выяснена причина "беременности" китайских автомобилей Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Китае большое внимание в соцсетях привлекли фотографии легковых автомобилей с будто бы надутыми капотами. Это не механический или производственный дефект, как предполагали некоторые. Причиной стала длительная жара и некачественные виниловые пленки, которыми уже после продажи оклеены машины.

В Китае сейчас сильная жара, и кажется, что она влияет не только на людей, но и на автомобили. Пленка, которую наклеивают для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля или в эстетических целях, рассчитана на достаточно экстремальную погоду.

Многие пленки имеют специальный защитный слой, который должен защищать их от воздействия ультрафиолетовых лучей, но и здесь, вероятно, есть свои пределы.

В этом случае из-за сильной жары самоклеящаяся подложка, по-видимому, отделилась от поверхности и выпустила газы, которые создали пузырь между автомобилем и самой пленкой.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

В результате автомобили выглядят очень раздутыми.

Комментируя изображения автомобилей в соцсетях, многие пользователи высказывают мнение, что пленка низкого качества, видимо, производится тоже в Китае.

Фото: Ekrānuzņēmums no video
Фото: Ekrānuzņēmums no video

 

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