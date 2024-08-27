Липину интересно Станислав Букайнс: почему его считают предателем даже Z-блогеры?

Бегство в Россию

Итак. 22 июля 2024 года начальник Государственной погранохраны генерал Гунтис Пуятс сообщил, что отец с ребенком из Латвии незаконно попали в Россию на SUP-доске.

Через два дня стало известно, что этим отцом является Букайнс, а уплыл он в Россию со своей дочерью Моникой, фактически похитив ее (бывшая жена Букайнса и мама девочки Маргарита своего согласия на этот заплыв не давала).

И уже 30 июля Букайнс дал интервью пропагандистке Марии Бутиной в рамках программы "Своих не бросаем", где подробнее рассказал о причинах побега.

По словам Букайнса, причины для побега были две. Во-первых, открытое на него дело: Букайнс не верил, что следствие будет проведено "честно". Во-вторых - "спасение дочери".

Кадр программы "Своих не бросаем" - Мария Бутина узнает, что дедушка может гладить свою внучку Фото: скриншот

Букайнс заявил, что подсыпал снотворное в чай своим родителям, чтобы проще сбежать из Латвии - "я сидел в тюрьме и стал хорошо разбираться в таблетках", - а также признался, что сломал стену в тюрьме, когда разговаривал со своей бывшей женой. Навыки сдерживания гнева - сомнительные.