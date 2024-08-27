Имя Станислава Букайнса громко прогремело в июле, когда он украл свою дочь и на доске SUP уплыл на территорию России. Но Букайнс был активным участником социально-политической жизни Латвии еще в последние 10 лет. Тому, как он прошел путь от активиста до похитителя, и посвящена эта статья.
Для абонентов
Липину интересно ⟩ Станислав Букайнс: почему его считают предателем даже Z-блогеры?
Бегство в Россию
Итак. 22 июля 2024 года начальник Государственной погранохраны генерал Гунтис Пуятс сообщил, что отец с ребенком из Латвии незаконно попали в Россию на SUP-доске.
Через два дня стало известно, что этим отцом является Букайнс, а уплыл он в Россию со своей дочерью Моникой, фактически похитив ее (бывшая жена Букайнса и мама девочки Маргарита своего согласия на этот заплыв не давала).
И уже 30 июля Букайнс дал интервью пропагандистке Марии Бутиной в рамках программы "Своих не бросаем", где подробнее рассказал о причинах побега.
По словам Букайнса, причины для побега были две. Во-первых, открытое на него дело: Букайнс не верил, что следствие будет проведено "честно". Во-вторых - "спасение дочери".