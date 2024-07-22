"Довольно большие неприятности". Отец с ребенком на доске SUP попали из Латвии в Россию

Отец с ребенком из Латвии незаконно попали в Россию на SUP-доске, рассказал в передаче "900 секунд" телеканала TV3 начальник Государственной погранохраны генерал Гунтис Пуятс.
Передача сообщает, что в данный момент мужчина с ребенком по-прежнему находятся в России.
"Он пока не передан обратно Латвии, это означает довольно большие неприятности на той стороне", - указал Пуятс.
Государственная погранохрана работает над решением ситуации.
Принимая во внимание напряженную ситуацию с международной безопасностью, а также непрогнозируемое внутриполитическое развитие в России, МИД в очередной раз призывает жителей Латвии не ездить в Россию, а тех, кто там находится, как можно быстрее выехать.
Тех подданных Латвии, которые находятся в России, Министерство иностранных дел призывает быть осторожными и избегать мест массовых собраний из-за вероятности терактов. Возможности обеспечить консульскую помощь подданным Латвии в России ограничены.
В связи с агрессией России против Украины и других стран Служба государственной безопасности (VDD) предупреждает граждан Латвии о риске шпионажа при пересечении российской или белорусской границы и призывает всех, кому предстоит пересечь границы этих стран, быть осторожными и обращаться в VDD (круглосуточный телефон: +371 67208964, e-mail: info@vdd.gov.lv), если при пересечении границы проходят необычно усиленные проверки и допросы, если допрос проводит лицо в гражданском, а не в форме пограничника, если задают вопросы, не относящиеся к компетенции пограничника, а носящие частный характер, или если дают номер телефона, по которому нужно позвонить в следующий раз, когда прибудешь в конкретную страну.
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