Вт, 23.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

"Довольно большие неприятности". Отец с ребенком на доске SUP попали из Латвии в Россию

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Люди на досках SUP. Иллюстративное фото.
Люди на досках SUP. Иллюстративное фото. Фото: sergua/Shutterstock

Отец с ребенком из Латвии незаконно попали в Россию на SUP-доске, рассказал в передаче "900 секунд" телеканала TV3 начальник Государственной погранохраны генерал Гунтис Пуятс.

Передача сообщает, что в данный момент мужчина с ребенком по-прежнему находятся в России.

"Он пока не передан обратно Латвии, это означает довольно большие неприятности на той стороне", - указал Пуятс.

Государственная погранохрана работает над решением ситуации.

Принимая во внимание напряженную ситуацию с международной безопасностью, а также непрогнозируемое внутриполитическое развитие в России, МИД в очередной раз призывает жителей Латвии не ездить в Россию, а тех, кто там находится, как можно быстрее выехать.

Тех подданных Латвии, которые находятся в России, Министерство иностранных дел призывает быть осторожными и избегать мест массовых собраний из-за вероятности терактов. Возможности обеспечить консульскую помощь подданным Латвии в России ограничены.

В связи с агрессией России против Украины и других стран Служба государственной безопасности (VDD) предупреждает граждан Латвии о риске шпионажа при пересечении российской или белорусской границы и призывает всех, кому предстоит пересечь границы этих стран, быть осторожными и обращаться в VDD (круглосуточный телефон: +371 67208964, e-mail: info@vdd.gov.lv), если при пересечении границы проходят необычно усиленные проверки и допросы, если допрос проводит лицо в гражданском, а не в форме пограничника, если задают вопросы, не относящиеся к компетенции пограничника, а носящие частный характер, или если дают номер телефона, по которому нужно позвонить в следующий раз, когда прибудешь в конкретную страну.

Подробнее смотрите в сюжете:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх