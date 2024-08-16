Украина воюет в России немецким оружием? Берлин дает добро

Причина долгой нерешительности состояла в опасении, что такие поставки приведут к эскалации войны, но особенно Германию беспокоило то, что она может оказаться втянутой в эту войну. Поэтому Шольц, к примеру, по сей день отказывается предоставлять Киеву крылатые ракеты TAURUS. С помощью этих дальнобойных управляемых ракет можно было бы наносить удары с территории Украины даже по целям в Москве. По поводу возможного использования немецкого оружия в ходе операции в Курской области канцлер, который еще в отпуске, пока ничего не говорил.

Важную роль играют выборы в Восточной Германии

Это, думается, в немалой степени связано с предстоящими выборами в парламенты (ландтаги) Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга. Во всех трех федеральных землях на востоке Германии сильны позиции правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) и левого "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ). Обе партии в принципе отвергают поставки оружия Украине и хотят улучшения отношений с Россией.

Так, Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) заявила радиостанции Deutschlandfunk: "Эти выборы на востоке являются также голосованием по поводу войны и мира". Более того, она поставила возможное участие своей партии в правящих коалициях в этих землях в зависимость от отношения потенциальных партнеров к войне в Украине.

Берлин, феварль 2023. Еще до создания партии ССВ Сара Вагенкнехт выступала на митингах под лозунгом "Дипломатия вместо поставок вооружений" - и тем самым против военной помощи Украине Фото: DW