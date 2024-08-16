Rus.Postimees рассказывает историю девушки из России, которая убежала от войны после начала масштабных репрессий в отношении антивоенных активистов, не нашла защиты в Эстонии на уровне государства, но нашла любовь. Однако девушке закрыли въезд в Эстонию. В МВД уверены, что россиянка до заключения брака с бывшим служащим Сил обороны должна была учесть невозможность "вести семейную жизнь в Эстонии", сообщили в Rus.Postimees.
Россиянке отказали в убежище в Эстонии, она вступила в брак с эстонцем, но в страну ей все равно нельзя
В редакцию Rus.Postimees обратилась россиянка Лина (имя изменено в целях безопасности нашей собеседницы, т.к. она находится на территории РФ). Весной 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, девушка, которая участвовала в антивоенных протестах в РФ, приехала в Эстонию и попросила о международной защите.
"Приехала я в Эстонию в конце марта 2022 года, спустя месяц после начала большой войны. У меня была шенгенская эстонская виза. Я запросила международную защиту. Но в середине декабря того же года я получила отказ. Оказалось, что решение об отказе в убежище было вынесено еще в ноябре, но мне почему-то его отдали только спустя почти месяц. Все суды, которые растянулись на год, я проиграла. Но пока находилась в Эстонии, я встретила человека, которого полюбила. Мы стали жить вместе. Но мы не успели пожениться до моего вынужденного выезда из страны", - рассказала Лина Rus.Postimees.