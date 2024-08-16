17 августа в 19:00 в рижском филиале Свободного университета (Brīvā universitāte, ул. Элизабетес, 59) состоится очередная встреча нового Сообщества свободных людей cheLovek.
В Риге открылось Сообщество свободных людей cheLovek - всех желающих приглашают на встречу!
Первая "живая" встреча сообщества с большим успехом прошла в конце июля. По словам его основателей, "люди нуждаются в живом общении, и cheLovek может стать "точкой сбора" и местом встречи близких по духу и осознанию жизни людей, которых геополитические события вытолкнули за пределы их родины и разбросали по разным странам и городам". На первой встрече собрались "люди всех возрастов, гендеров и национальностей, для которых свобода - главная ценность". Среди гостей были представители украинских, белорусских и российских сообществ за рубежом, а также латвийские деятели культуры и искусства. В рамках события состоялся концерт одноименной группы cheLovek, основателем и фронтменом которой является актер и музыкант Артур Смольянинов.
На встрече 17 августа выступит поэт, музыкант, автор-исполнитель Павел Фахртдинов. Его авторский стиль можно условно определить как "музыка со смыслом". Павел - человек-мост между бардами и рок-н-роллом, между позавчера и послезавтра, между модным и вечным. Драйв, чувственность и доверительная душевность - то, что отличает концерты Павла Фахртдинова.
За последние два года Рига стала одним из крупных центров политической эмиграции. Но до сих пор у потерявших родину людей и сопереживающих им местных жителей не было постоянного места, где можно встречаться и общаться - сообщество cheLovek в пространстве Свободного университета может стать таким. "Проект cheLovek представляется мне целым движением в будущем. Это история о людях, о жизни среди людей, о выживании в этом сложном мире, обо всем, что так или иначе связано с Человеком…" - говорит Артур Смольянинов.
"Что такое Человек, human? Мне нравится интерпретация, где hume означает свет, man - сокращение от manifestation, таким образом - манифестация света в человеке. Все мы - люди, жители Земли, и наша главная задача - сохранять Землю, заботиться о ней. Когда мы начинаем торговать землей, присваивать ее и делить, мы начинаем воевать. Терять наши связи, единение, дружбу, любовь. Не разрушать, не воевать, а созидать и создавать сообщества - это очень важно", - говорит одна из гостей мероприятия актриса и режиссер Резия Калныня.
Проект Сообщества свободных людей рождался в несколько этапов: изначально был создан музыкальный коллектив с участием латвийских музыкантов и возникла социально-музыкальная платформа Артура Смольянинова cheLovek. Окончательно новый проект сформировался после благотворительной читки в поддержку Украины "Тараканище и другие. Детские/недетские стихи" с участием артистов Чулпан Хаматовой, Шамиля Хаматова, украинского актера Володимира Гориславца и др. "Нам никто не поможет, кроме нас самих. Поэтому если мы хотим выстоять, выжить и не потерять себя, то лучше держаться друг за друга и держать друг друга", - говорит актриса Чулпан Хаматова.
"Я уверена, что Сообщество свободных людей станет большим комьюнити, сообществом единомышленников, и любовь победит все ужасное, что сейчас происходит", - провозгласила продюсер проекта Екатерина Ланская.
Местом резиденции Сообщества свободных людей cheLovek стали рижские помещения Свободного университета. "В нашем университете мы изучаем свободу как науку и готовы на любые безумства, чтобы исследовать свободу с самых разных точек зрения. Вот вам и площадка, где можно говорить о свободе на разных языках. Свобода - это прежде всего мир, справедливость и улыбка. Без страха, что эту улыбку кто-то пресечет запретом и несправедливостью. Приходите!" - приглашает основательница Свободного университета Елена Лукьянова.
Билеты на мероприятие можно приобрести в сети Bilešu Serviss и на входе перед началом.
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