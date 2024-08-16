В Риге открылось Сообщество свободных людей cheLovek - всех желающих приглашают на встречу!

Фото: Пресс-фото

"Что такое Человек, human? Мне нравится интерпретация, где hume означает свет, man - сокращение от manifestation, таким образом - манифестация света в человеке. Все мы - люди, жители Земли, и наша главная задача - сохранять Землю, заботиться о ней. Когда мы начинаем торговать землей, присваивать ее и делить, мы начинаем воевать. Терять наши связи, единение, дружбу, любовь. Не разрушать, не воевать, а созидать и создавать сообщества - это очень важно", - говорит одна из гостей мероприятия актриса и режиссер Резия Калныня.

Проект Сообщества свободных людей рождался в несколько этапов: изначально был создан музыкальный коллектив с участием латвийских музыкантов и возникла социально-музыкальная платформа Артура Смольянинова cheLovek. Окончательно новый проект сформировался после благотворительной читки в поддержку Украины "Тараканище и другие. Детские/недетские стихи" с участием артистов Чулпан Хаматовой, Шамиля Хаматова, украинского актера Володимира Гориславца и др. "Нам никто не поможет, кроме нас самих. Поэтому если мы хотим выстоять, выжить и не потерять себя, то лучше держаться друг за друга и держать друг друга", - говорит актриса Чулпан Хаматова.

Фото: Пресс-фото

"Я уверена, что Сообщество свободных людей станет большим комьюнити, сообществом единомышленников, и любовь победит все ужасное, что сейчас происходит", - провозгласила продюсер проекта Екатерина Ланская.

Местом резиденции Сообщества свободных людей cheLovek стали рижские помещения Свободного университета. "В нашем университете мы изучаем свободу как науку и готовы на любые безумства, чтобы исследовать свободу с самых разных точек зрения. Вот вам и площадка, где можно говорить о свободе на разных языках. Свобода - это прежде всего мир, справедливость и улыбка. Без страха, что эту улыбку кто-то пресечет запретом и несправедливостью. Приходите!" - приглашает основательница Свободного университета Елена Лукьянова.

Билеты на мероприятие можно приобрести в сети Bilešu Serviss и на входе перед началом.

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